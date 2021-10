(Di lunedì 18 ottobre 2021)è stataUno dei nomi più amati e seguiti del web è senza ombra di dubbio quello di. Come sappiamo infatti da anni l’influencer è nel cuore di migliaia di utenti, che passo dopo passo la supportano e la sostengono con fedeltà. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa di L'articolo proviene da Novella 2000.

Brutta disavventura per. La web influencer, tra le migliori amiche diFerragni, è stata derubata. Domenica sera dei malviventi si sono intrufolati nel suo appartamento milanese e dopo aver messo a ...Un bottino di borse e accessori Chanel, Prada, Gucci, Louis Vuitton. E anche cinque orologi preziosi Patek Philippe e Rolex. Colpo da migliaia di euro a casa della fashion blogger. A dare l'allarme è stata proprio l'influencer, 31enne con 3 milioni di follower su Instagram , la scorsa notte, rientrando a casa, in corso Venezia, dove vive al terzo piano di uno ...Chiara Biasi derubata in casa sua: bottino da 100mila euro. Ecco cosa è accaduto e cosa hanno rubato i ladri all'influencer.I malviventi si sono intrufolati nell'appartamento della fashion blogger domenica sera, mentre la padrona di casa era a cena fuori con amici ...