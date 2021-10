Una vita, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre: Camino in ansia per Ildefonso (Di domenica 17 ottobre 2021) I prossimi episodi di Una vita saranno particolarmente intensi grazie a due storyline in particolare, ovvero quelle relative alla scomparsa di Ildefonso e all'avvelenamento di Felipe. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 18 al 22 ottobre, rivelano che Camino sarà sempre più in ansia per il marito e penserà addirittura di denunciarne la scomparsa alla polizia. Nel frattempo, Velasco verrà a sapere che Felipe è ancora vivo e sarà furioso con Laura mentre Antoñito perderà l'entusiasmo quando suo padre deciderà di lasciare la politica. Infine, Felicia rifiuterà un'offerta per l'acquisto del ristorante. Una vita, trame 18-22 ottobre: Camino pensa di denunciare la scomparsa di Ildefonso Cesareo vedrà ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 17 ottobre 2021) I prossimi episodi di Unasaranno particolarmente intensi grazie a due storyline in particolare, ovvero quelle relative alla scomparsa die all'avvelenamento di Felipe. Lerelative alle puntate in onda dal 18 al 22, rivelano chesarà sempre più inper il marito e penserà addirittura di denunciarne la scomparsa alla polizia. Nel frattempo, Velasco verrà a sapere che Felipe è ancora vivo e sarà furioso con Laura mentre Antoñito perderà l'entusiasmo quando suo padre deciderà di lasciare la politica. Infine, Felicia rifiuterà un'offerta per l'acquisto del ristorante. Una, trame 18-22pensa di denunciare la scomparsa diCesareo vedrà ...

