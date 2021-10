Trieste, la protesta dei portuali continua: “Non si molla” (Di domenica 17 ottobre 2021) C’è stato un dietrofront da parte del Coordinamento dei portuali di Trieste che, dopo il comunicato diffuso in serata, confermato dalla conferenza stampa tenuta dal leader Stefano Puzzer, è tornato sui suoi passi e ha pubblicato un breve messaggio sui suoi profili social che “Il presidio continua e non si molla”. “Ciao a tutti scusate ma il comunicato uscito a causa di male interpretazioni e stato stracapito. Il presidio non si molla assolutamente. La frase la battaglia è vinta si intende per la prima battaglia, è vinta e si continua.” Queste le sue parole. La protesta dei portuali a Trieste: “Il presidio continua” Il presidio a Trieste continuerà: infatti la frase con ‘domani chi vuole lavorare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) C’è stato un dietrofront da parte del Coordinamento deidiche, dopo il comunicato diffuso in serata, confermato dalla conferenza stampa tenuta dal leader Stefano Puzzer, è tornato sui suoi passi e ha pubblicato un breve messaggio sui suoi profili social che “Il presidioe non si”. “Ciao a tutti scusate ma il comunicato uscito a causa di male interpretazioni e stato stracapito. Il presidio non siassolutamente. La frase la battaglia è vinta si intende per la prima battaglia, è vinta e si.” Queste le sue parole. Ladei: “Il presidio” Il presidio acontinuerà: infatti la frase con ‘domani chi vuole lavorare ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Green pass, Trieste: prosegue protesta ma attività regolare #greenpass - Corriere : No Green pass, a Trieste spunta Montesano tra i manifestanti - LaStampa : Dalla Lega a Forza Nuova, tra i portuali di Trieste spunta un consigliere-pugile di estrema destra che cerca di aiz… - acamilli : RT @lucianocapone: “Questa prima battaglia l'abbiamo vinta. Da domani torniamo al lavoro, ma non ci fermiamo”. La protesta dei portuali di… - sayaddhina : RT @lucianocapone: “Questa prima battaglia l'abbiamo vinta. Da domani torniamo al lavoro, ma non ci fermiamo”. La protesta dei portuali di… -