Serie A: una rimonta del Diavolo, l’Inter si scopre fragile (Di domenica 17 ottobre 2021) Il ritorno della Serie A non ha lasciato delusi gli appassionati: Milan, Lazio e Spezia vincono di rimonta Un sabato di Serie A sotto il segno delle rimonte. Per gli amanti della statistica e della cabala una giornata davvero più unica che rara con tutte e tre le sfide contraddistinte dal medesimo andamento. Chi ha concluso in vantaggio il primo tempo ha infatti finito per perdere il match. Nel pomeriggio era toccato allo Spezia inaugurare la striscia e mettere nei guai Castori, sempre insensatamente in discussione sulla panchina della Salernitana. Ma in termini di classifica non c’è dubbio che il ribaltone dell’Olimpico sia il più significativo. L’accoglienza da brividi che i tifosi biancocelesti hanno riservato a Simone Inzaghi è stata di fatto l’unica nota lieta per il tecnico piacentino. La sua Inter ha controllato in sicurezza per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Il ritorno dellaA non ha lasciato delusi gli appassionati: Milan, Lazio e Spezia vincono diUn sabato diA sotto il segno delle rimonte. Per gli amanti della statistica e della cabala una giornata davvero più unica che rara con tutte e tre le sfide contraddistinte dal medesimo andamento. Chi ha concluso in vantaggio il primo tempo ha infatti finito per perdere il match. Nel pomeriggio era toccato allo Spezia inaugurare la striscia e mettere nei guai Castori, sempre insensatamente in discussione sulla panchina della Salernitana. Ma in termini di classifica non c’è dubbio che il ribaltone dell’Olimpico sia il più significativo. L’accoglienza da brividi che i tifosi biancocelesti hanno riservato a Simone Inzaghi è stata di fatto l’unica nota lieta per il tecnico piacentino. La sua Inter ha controllato in sicurezza per ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie una La povertà è aumentata tra i più giovani e tra le donne ... che 'si è andata a incrociare con le risposte istituzionali offerte a livello nazionale ed europeo, dando luogo ad una serie di triangolazioni positive, che hanno evidenziato una grande capacità di ...

Il dialogo è un atto rivoluzionario anche nella nostra era Non possono farlo soprattutto le posizioni espresse perché, come in tutti gli ambienti logici, ogni proposizione porta con sé una serie di conseguenze, che vengono coerentemente sviluppate. Le regole ...

"Miss Fallaci takes America". Arriva una serie tv su Oriana ilGiornale.it Cagliari-Sampdoria Streaming GRATIS | Dove vedere la Serie A in diretta LIVE CAGLIARI-SAMPDORIA STREAMING GRATIS - Cagliari e Sampdoria si sfideranno domani, domenica 17 ottobre, alle 12.30, nel match valido per l'8° giornata di Serie A. I rossoblu andranno alla ricerca della ...

Esame per il San Donato Per rimanere al comando di Giovanni Puleri Per le squadre fiorentine di serie D questa è sicuramente una domenica di esami importanti. Il San Donato Tavarnelle che al "Pianigiani" scende in campo da capolista dovrà farsi tro ...

