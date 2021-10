Senza green pass niente Cig (Di domenica 17 ottobre 2021) Gabriella Lax - Non sarà più possibile usufruire di maternità, assegni per il nucleo familiare e cassa integrazione o la stessa malattia per chi non ha la certificazione verde. Leggi su studiocataldi (Di domenica 17 ottobre 2021) Gabriella Lax - Non sarà più possibile usufruire di maternità, assegni per il nucleo familiare e cassa integrazione o la stessa malattia per chi non ha la certificazione verde.

Ultime Notizie dalla rete : Senza green Manovra, rdc contro pensioni ...ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti (Lega) I senatori che rifiuteranno di esibire il green ... entrata senza mostrare il certificato verde. La senatrice Granato, eletta con M5s e ora ...

Spiace dirlo ma il vescovo dà i numeri Lamorgese non paga per il rave senza limiti L'incontro di Mario Draghi con Matteo Salvini ha confermato la sgradevolissima (per il Carroccio) notizia del siluramento di... Il caos del green pass in ...

Assenza ingiustificata del lavoratore senza green pass: conseguenze in busta paga Ipsoa Anche i pm si ribellano alla carta verde Arezzo, due magistrati rifiutano l’obbligo: a rischio i turni della Procura. Giudice non si presenta e scrive al presidente del Tribunale. Il caso al Csm ...

Ars alla resa dei conti, tra Green pass e virus nella maggioranza C’è tanta carne al fuoco che l’Ars sembra una grigliata ferragostana, solo molto meno leggiadra e concorde. Cure domiciliari, Pnrr, Green pass. Tanta carne non sempre tenera, fra i sei… dell’Apocaliss ...

