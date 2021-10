Ragazza uccisa a Brescia: il clamoroso risvolto (Di domenica 17 ottobre 2021) Brescia. Una Ragazza di appena 15 anni ha perso la vita a causa di un colpo di fucile partito accidentalmente. La 15enne si trovava insieme al padre ed al fratello minore al momento del tragico incidente. Le indagini hanno avuto inizio e, dopo l’interrogatorio al padre, ci sono stati dei risvolti nel caso. Una Ragazza di soli 15 anni ha perso la vita per via di un colpo di fucile partito accidentalmente. La tragedia è avvenuta a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia e vicino al lago di Garda, al momento dell’incidente la 15enne si trovava insieme al padre ed al fratello minore di 13 anni. Getty ImagesIl padre della Ragazza è Roberto Balzaretti, 57 anni, con un passato come assessore della cittadina: l’uomo aveva preso il fucile e lo stava mostrando ad alcuni parenti. Secondo i ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 ottobre 2021). Unadi appena 15 anni ha perso la vita a causa di un colpo di fucile partito accidentalmente. La 15enne si trovava insieme al padre ed al fratello minore al momento del tragico incidente. Le indagini hanno avuto inizio e, dopo l’interrogatorio al padre, ci sono stati dei risvolti nel caso. Unadi soli 15 anni ha perso la vita per via di un colpo di fucile partito accidentalmente. La tragedia è avvenuta a San Felice del Benaco, in provincia die vicino al lago di Garda, al momento dell’incidente la 15enne si trovava insieme al padre ed al fratello minore di 13 anni. Getty ImagesIl padre dellaè Roberto Balzaretti, 57 anni, con un passato come assessore della cittadina: l’uomo aveva preso il fucile e lo stava mostrando ad alcuni parenti. Secondo i ...

