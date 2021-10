Problema per un top della Roma: rischia di saltare il Napoli! (Di domenica 17 ottobre 2021) Il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Roma chiude la domenica di Serie A TIM. Il Napoli ha gli occhi puntati su questa gara per svariati motivi: fra questi, il fatto che i giallorossi saranno i prossimi avversari dei ragazzi di Spalletti in campionato. rischiano, però, di farlo senza una pedina fondamentale. Zaniolo Roma infortunio Al 27' del primo tempo, infatti, Nicolò Zaniolo è stato costretto a chiedere il cambio per un infortunio. Il sospetto è che si tratti di un Problema muscolare. Al suo posto, Mourinho ha inserito Stephan El Shaarawy. Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus echiude la domenica di Serie A TIM. Il Napoli ha gli occhi puntati su questa gara per svariati motivi: fra questi, il fatto che i giallorossi saranno i prossimi avversari dei ragazzi di Spalletti in campionato.no, però, di farlo senza una pedina fondamentale. Zanioloinfortunio Al 27' del primo tempo, infatti, Nicolò Zaniolo è stato costretto a chiedere il cambio per un infortunio. Il sospetto è che si tratti di unmuscolare. Al suo posto, Mourinho ha inserito Stephan El Shaarawy.

Ultime Notizie dalla rete : Problema per Torino, le pagelle di CM: Milinkovic e Bremer murano il Napoli, Buongiorno e Kone entrano male Rodriguez 5,5 : incontra qualche problema contro Politano, quando entra Lozano viene sostituito (21'... : troppo poco per essere valutato, lascia il campo dopo pochissimo causa infortunio (8' p.t. Kone ...

DIRETTA/ Cremona Varese (risultato 72 - 53) streaming video tv: ultimo quarto! Harris continua ad essere un problema per Varese e trova altri due punti a cui risponde sempre Gentile che si sta già caricando la squadra sulle spalle, 6 - 6 al 2. Spagnolo apre in due la difesa ...

Oggi potrebbe essere una giornata piena di problemi per i trasporti Il Post Roma, problemi fisici per Zaniolo: costretto al cambio, entra El Shaarawy Nicolò Zaniolo si è accasciato e ha chiesto il cambio durante Juventus-Roma Problemi per Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso si è accasciato a terra durante un'azione accusando dei problemi fisic ...

Juventus-Roma: problema muscolare per Zaniolo Il 22 giallorosso si è accasciato a terra. Pochi minuti dopo ha chiesto il cambio Tegola per la Roma e per Mourinho: durante Juventus-Roma, Nicolò Zaniolo si è accasciato a terra per un problema musco ...

