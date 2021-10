Prima gioia stagionale per il Cagliari di Mazzarri: la Sampdoria affonda (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Cagliari trionfa in casa contro la Sampdoria per 3-1. Grande esultanza per gli uomini di Mazzarri che ottengono l’attesa vittoria casalinga, in stagione. La tanto agognata e attesa vittoria per il Cagliari è finalmente giunta, per lo più in casa contro la Sampdoria. Un netto 3-1 siglato da Joao Pedro (doppietta) e Caceres hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, Prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021) Iltrionfa in casa contro laper 3-1. Grande esultanza per gli uomini diche ottengono l’attesa vittoria casalinga, in stagione. La tanto agognata e attesa vittoria per ilè finalmente giunta, per lo più in casa contro la. Un netto 3-1 siglato da Joao Pedro (doppietta) e Caceres hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

IlContiAndrea : I #Coldplay presentano il nuovo disco ai fan allo 02 Sheperd’s Bush Empire di Londra. Ospite anche Ed Sheeran. Imma… - agostinomela : Prima vittoria del Cagliari in campionato. Finalmente una gioia! - MillaCarbo1 : Immaginate la gioia di Silvio se prima di passare a miglior vita il Monza salisse in serie A. - jetstarwill : RT @sun_culott: Oggi è il compleanno di questa ciambella amorosa. Otto (8!!!) anni di gioia e misantropia ???????? (la prima foto è live dalle… - cometepija : RT @ParcoCastelli: ??In occasione della Prima Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico, le Pagaie Rosa Onlus - Pink Butterfly, un'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima gioia Forex Olimpia San Salvatore, esordio da sogno in serie B1 San Salvatore Telesino . La sfida tanto attesa ha regalato una grande gioia alla Forex Olimpia San Salvatore Telesino. L'esordio assoluto nel torneo femminile di serie B1 ...per gran parte del set prima ...

Papa Francesco ad Assisi, il commento di Mons. Sorrentino ..."La notizia del ritorno di Papa Francesco ad Assisi non può che riempirci il cuore di gioia". Sono ...quando volle con sé i poveri nella Sala della Spogliazione e pranzò poi con loro nel Centro di prima ...

B1, per Trevi arriva subito la prima gioia: Isernia regolata in tre set PerugiaToday Il Cagliari centra la prima vittoria: contro la Sampdoria finisce 3-1 Sul rovesciamento di fronte Nandez conquista palla a destra, suggerimento perfetto per Joao Pedro che da due passi non può fallire: 3-1, sesto gol in campionato e, soprattutto, la gioia dei primi 3 ...

Mazzarri conquista la prima vittoria con il Cagliari: Sampdoria battuta 3-1 Un gol per tempo danno la prima gioia al tecnico livornese e molti dubbi a D'Aversa: decidono Joao Pedro e Caceres. Non basta Thorsby nel finale ...

San Salvatore Telesino . La sfida tanto attesa ha regalato una grandealla Forex Olimpia San Salvatore Telesino. L'esordio assoluto nel torneo femminile di serie B1 ...per gran parte del set......"La notizia del ritorno di Papa Francesco ad Assisi non può che riempirci il cuore di". Sono ...quando volle con sé i poveri nella Sala della Spogliazione e pranzò poi con loro nel Centro di...Sul rovesciamento di fronte Nandez conquista palla a destra, suggerimento perfetto per Joao Pedro che da due passi non può fallire: 3-1, sesto gol in campionato e, soprattutto, la gioia dei primi 3 ...Un gol per tempo danno la prima gioia al tecnico livornese e molti dubbi a D'Aversa: decidono Joao Pedro e Caceres. Non basta Thorsby nel finale ...