PlayStation avrebbe un 'tesoretto' di 13-18 miliardi di dollari da investire in acquisizioni! (Di domenica 17 ottobre 2021) Tramite il blog Marsipian Games un investitore di Sony, tale Adam Berggren, sostiene che la compagnia avrebbe una strategia ben precisa in mente di investimenti da fare a lungo termine nel settore gaming, quindi relativi a Sony Interactive Entertainment e a nuove acquisizioni di studi di sviluppo ed esclusive. È evidente come negli ultimi anni il settore dell'intrattenimento digitale, quindi dei videogiochi, sia stato quello in maggiore crescita anche per Sony, quindi non sorprenderebbe una strategia di distribuzione delle risorse da investire che vada a favorire di più questo settore. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 17 ottobre 2021) Tramite il blog Marsipian Games un investitore di Sony, tale Adam Berggren, sostiene che la compagniauna strategia ben precisa in mente di investimenti da fare a lungo termine nel settore gaming, quindi relativi a Sony Interactive Entertainment e a nuove acquisizioni di studi di sviluppo ed esclusive. È evidente come negli ultimi anni il settore dell'intrattenimento digitale, quindi dei videogiochi, sia stato quello in maggiore crescita anche per Sony, quindi non sorprenderebbe una strategia di distribuzione delle risorse dache vada a favorire di più questo settore. Leggi altro...

Advertising

sorceressyen_ : Non per dire, se Rocksteady entrasse nella famiglia playstation, Sony avrebbe l'esclusività sia DC sia Marvel ?? - infoitscienza : PlayStation avrebbe assunto un pezzo grosso di Apple Arcade per spingere sul mobile - GamingTalker : PlayStation avrebbe assunto l'ex head of content di Apple Arcade -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation avrebbe PlayStation avrebbe un 'tesoretto' di 13-18 miliardi di dollari da investire in acquisizioni! Eurogamer.it PlayStation Studios, nuova analisi: oltre 13 miliardi di dollari per acquisizioni future? Un investitore riflette sulle mosse che Sony potrebbe compiere nei prossimi anni per acquisire nuove sussidiarie dei PlayStation Studios ...

PlayStation ha 13-18 miliardi di dollari da investire in acquisizioni, per un investitore Stando a un'investitore, PlayStation è in modalità crescita e avrebbe a disposizione tra i 13 e i 18 miliardi di dollari per le acquisizioni.. Stando a un investitore, Andrew del blog Marsipan ...

Un investitore riflette sulle mosse che Sony potrebbe compiere nei prossimi anni per acquisire nuove sussidiarie dei PlayStation Studios ...Stando a un'investitore, PlayStation è in modalità crescita e avrebbe a disposizione tra i 13 e i 18 miliardi di dollari per le acquisizioni.. Stando a un investitore, Andrew del blog Marsipan ...