Nuovo picco di 45mila contagi nel Regno Unito (Di domenica 17 ottobre 2021) Al porto di Trieste continua il presidio anti Green pass, ma solo 150 portuali su mille hanno scioperato. Scatta la corsa per produrre il farmaco antivirale contro i Covid. I Green Pass scaricati sono oltre 100 milioni Leggi su ilsole24ore (Di domenica 17 ottobre 2021) Al porto di Trieste continua il presidio anti Green pass, ma solo 150 portuali su mille hanno scioperato. Scatta la corsa per produrre il farmaco antivirale contro i Covid. I Green Pass scaricati sono oltre 100 milioni

