No Green Pass a Trieste | Puzzer si dimette dal sindacato Portuali | sciopero a oltranza

"Proseguiremo ad oltranza. Le mobilitazioni e presidi al varco 4 nascono da varie categorie lavorative e genitori. Tutti questi, con il Coordinamento del No Green Pass si assumono responsabilità di questa battaglia per la libertà di tutti contro questo ulteriore ricatto". Lo ha annunciato una portavoce del Coordinamento No Green Pass Trieste in una conferenza stampa. La comunicazione arriva dopo che oggi il caos nella gestione delle proteste ha portato alle dimissioni di Stefano Puzzer, presidente del Coordinamento dei lavoratori dello scalo, che negli scorsi giorni era diventato primo portavoce del movimento No Green Pass. Sabato 16 ottobre, secondo giorno di sciopero, era stata prima annunciata la fine delle proteste ...

