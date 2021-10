Napoli unica squadra a punteggio pieno in Europa: arriva il commento di De Laurentiis (Di domenica 17 ottobre 2021) Grazie all'ottava vittoria consecutiva in campionato, il Napoli mantiene il primo posto in classifica ed è ancora a punteggio pieno. La squadra di Spalletti è l'unica squadra a punteggio pieno nei maggiori cinque campionati d'Europa. Osimhen Napoli Torino L'ennesima vittoria degli azzurri è stata festeggiata anche dal presidente Aurelio De Laurentiis: il patron partenopeo ha fatto i complimenti alla squadra, tramite i suoi canali social. Complimenti! https://t.co/wN7X4JRRlr— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 17, 2021 Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Grazie all'ottava vittoria consecutiva in campionato, ilmantiene il primo posto in classifica ed è ancora a. Ladi Spalletti è l'nei maggiori cinque campionati d'. OsimhenTorino L'ennesima vittoria degli azzurri è stata festeggiata anche dal presidente Aurelio De: il patron partenopeo ha fatto i complimenti alla, tramite i suoi canali social. Complimenti! https://t.co/wN7X4JRRlr— AurelioDe(@ADe) October 17, 2021

