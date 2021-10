Napoli-Torino 1-0 | Osimhen-gol e Spalletti vola a punteggio pieno

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ilbatte 1-0 ilnell’ottava giornata della Serie A, resta ae si riprende il primo posto in classifica a quota 24, con 2 lunghezze di vantaggio sul Milan. La formazione disi impone grazie al gol di, a segno all’81’ a coronamento di una splendida azione manovrata. Gli scambi tra, Koulibaly e Mertens fanno da prologo al colpo di testa dell’attaccante nigeriano: stacco imperioso, palla in rete e 1-0. Ilrisolve così un match equillibrato, complicato per gli azzurri dal rigore fallito al 25? da Insigne. Il, con Brekalo ispirato ma poco concreto, spreca almeno 3 nitide occasioni. Al 57? ilva a segno con Di Lorenzo, ma il colpo di testa del ...

Così Victor Osimhen , match - winner della sfida tra, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo casalingo della formazione degli azzurri contro i granata."Abbiamo avuto molte occasioni e creato gioco, siamo stati sfortunati". Ivan Juric, nel post partita ai microfoni di Dazn, sottolinea il valore della prestazione del, attualmente a punteggio pieno in campionato: "La nostra gara è stata giusta, il rigore nasce da un errore nostro. La nostra è stata un'ottima prestazione, naturalmente dispiace per il ...Il tecnico del Torino Ivan Juric ha rivendicato con orgoglio la prestazione della sua squadra, sconfitta di misura dal Napoli: “Abbiamo avuto più occasioni da gol del Napoli, non ci siamo limitati a ...Il Torino di Ivan Juric cade in casa del Napoli, che si riprende la testa della Serie A: durante il post partita il tecnico granata si è detto scettico riguardo l'impiego di due attaccanti centrali co ...