LIVE – Civitanova-Piacenza | Superlega 2021 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 17 ottobre 2021) Latestuale di Cucine Lube-Gas Sales Bluenergy, sfida della seconda giornata del campionato didimaschile. I cucinieri, dopo la netta vittoria all’esordio contro Padova, vanno a caccia di altri tre punti contro l’ostica formazione piacentina. Chi vincerà? L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 17 ottobre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILETUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA– ...