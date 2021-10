Liga 2021/2022: tris del Barcellona, sconfitto in rimonta il Valencia (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel match valido per la nona giornata di Liga 2021/2022, il Barcellona supera il Valencia per 3-1. Seconda vittoria casalinga consecutiva per i blaugrana, che riscattano il ko sul campo dell’Atletico Madrid e ottengono i tre punti. Gara in salita per gli uomini di Koeman, in svantaggio dopo soli 5? per via del gol di Gaya. Poco male per la squadra di casa, che al 13? ristabilisce la parità con Ansu Fati. Prima dell’intervallo, inoltre, c’è tempo per la rete del 2-1 che porta la firma di Depay, infallibile dal dischetto. Nella ripresa la gara si accende, ma ad avere la meglio è il Barcellona, che all’85’ cala il tris con Coutinho e chiude i giochi. 15 i punti in classifica per i catalani, attualmente settimi ma con una partita da recuperare. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel match valido per la nona giornata di, ilsupera ilper 3-1. Seconda vittoria casalinga consecutiva per i blaugrana, che riscattano il ko sul campo dell’Atletico Madrid e ottengono i tre punti. Gara in salita per gli uomini di Koeman, in svantaggio dopo soli 5? per via del gol di Gaya. Poco male per la squadra di casa, che al 13? ristabilisce la parità con Ansu Fati. Prima dell’intervallo, inoltre, c’è tempo per la rete del 2-1 che porta la firma di Depay, infallibile dal dischetto. Nella ripresa la gara si accende, ma ad avere la meglio è il, che all’85’ cala ilcon Coutinho e chiude i giochi. 15 i punti in classifica per i catalani, attualmente settimi ma con una partita da recuperare. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH ...

Advertising

Eurosport_IT : Il primo sigillo di Ansu Fati con addosso la maglia numero 10 ????? #LaLiga | #BarcelonaValencia | #Barcellona - andreastoolbox : Villarreal Osasuna 1-2, gol e highlights di Liga spagnola | Sky Sport - sportli26181512 : Villarreal-Osasuna: video, gol e highlights: L'Osasuna porta a casa tre punti battendo il Villarreal in rimonta. Ne… - pronosti_calcio : Pronostici Liga Lunedì 18 Ottobre 2021: consigli e quote 9ª Giornata - sportli26181512 : #Alaves senza gol in Liga 5 volte su 7: I baschi, in piena zona retrocessione, ospitano il #Betis di… -