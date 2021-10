Kean ci mette la testa contro la Roma: la Juve c’è e può rientrare in corsa per lo scudetto (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ stato un posticipo molto intenso quello valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Juventus e Roma. Quarta vittoria consecutiva per i bianconeri che tornano pienamente in corsa per lo scudetto. I giallorossi non hanno demeritato, ma non sono stati concreti nei metri finali del campo. Nel primo tempo la Juventus passa in vantaggio: cross di De Sciglio, colpo di testa di Bentancur ma il tocco decisivo è di Kean. Tegola per la Roma con l’infortunio di Zaniolo. Al 44? grande occasione per i giallorossi: Veretout si fa ipnotizzare da Sazcesny. Nella ripresa la Roma ci prova, ma non riesce ad andare in gol. Finisce 1-0. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ stato un posticipo molto intenso quello valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si sono affrontatentus e. Quarta vittoria consecutiva per i bianconeri che tornano pienamente inper lo. I giallorossi non hanno demeritato, ma non sono stati concreti nei metri finali del campo. Nel primo tempo lantus passa in vantaggio: cross di De Sciglio, colpo didi Bentancur ma il tocco decisivo è di. Tegola per lacon l’infortunio di Zaniolo. Al 44? grande occasione per i giallorossi: Veretout si fa ipnotizzare da Sazcesny. Nella ripresa laci prova, ma non riesce ad andare in gol. Finisce 1-0. L'articolo CalcioWeb.

