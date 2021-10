Giornalisti circondati e insultati. Tensione al porto di Trieste

Leggi su agi

(Di domenica 17 ottobre 2021) AGI -accerchiati da decine di persone che manifestano contro il green pass e coperti d'insulti a. Solo l'intervento di alcuni portuali, tra cui l'ex portavoce del Clpt, che hanno invitato alla calma, ha permesso che la situazione al varco 4 delditornasse tranquilla dopo momenti di. In una nota comune Cgil, Cisl e Uil dichiedono che "si liberi il" da chi sta svolgendo il presidio no green pass in questi giorni. "Le legittime manifestazioni di dissenso devono essere garantite - si legge nel documento - ma non possono impedire a une a una città di continuare a generare reddito e prospettive per il futuro. Quelle persone che hanno dimostrato solidarietà a quei lavoratori portuali in ...