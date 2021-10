Droga e soldi provento dell’attività di spaccio: i Carabinieri di Bisceglie arrestano un uomo (Di domenica 17 ottobre 2021) I Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 50 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico i militari, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno notato una persona in atteggiamento sospetto transitare in zona Sant’Andrea, procedendo contestualmente al controllo. La successiva perquisizione sull’autovettura permetteva di rinvenire due dosi di cocaina e circa 2000 euro in contanti. I militari hanno dunque esteso il controllo all’abitazione dell’uomo, rinvenendo all’interno di un mobile in soggiorno, ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina, per complessivi 130 grammi tra dosi già confezionate e cocaina in pietra, oltre a diversi bilancini elettronici, sostanza da taglio e la somma ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 17 ottobre 2021) Idella Tenenza dihanno tratto in arresto in flagranza di reato undi 50 anni per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. Nello specifico i militari, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno notato una persona in atteggiamento sospetto transitare in zona Sant’Andrea, procedendo contestualmente al controllo. La successiva perquisizione sull’autovettura permetteva di rinvenire due dosi di cocaina e circa 2000 euro in contanti. I militari hanno dunque esteso il controllo all’abitazione dell’, rinvenendo all’interno di un mobile in soggiorno, ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina, per complessivi 130 grammi tra dosi già confezionate e cocaina in pietra, oltre a diversi bilancini elettronici, sostanza da taglio e la somma ...

Advertising

BisceglieLiveIt : Droga e soldi provento dell’attività di spaccio, i Carabinieri di Bisceglie arrestano un uomo - infoitinterno : Vuole i soldi per comprare la droga e aggredisce la compagna - infoitinterno : Picchia la compagna perché non vuole dargli i soldi per la droga, arrestato 32enne - genovanewsgaia : La donna ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.... - gaiaitaliacomlo : Vuole i soldi per comprare la droga e aggredisce la compagna. Arrestato 32enne - -