Dave Chappelle accusato di transfobia, il CEO di Netflix lo difende prendendo ad esempio i videogiochi violenti (Di domenica 17 ottobre 2021) Il comico e attore Dave Chappelle è stato recentemente accusato di alimentare un atteggiamento transfobico a causa di alcuni contenuti presenti nel suo ultimo show, disponibile su Netflix, The Closer. Nello specifico, le accuse riguardano una battuta che "paragona" i genitali delle donne trans ai sostituti vegetariani dei prodotti a base di carne, oltre al fatto che Chappelle stesso si è auto-definito "TERF"-trans-exclusionary radical feminist, ossia un femminista che rifiuta l'assunto scientifico che le donne trans sono effettivamente donne. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 17 ottobre 2021) Il comico e attoreè stato recentementedi alimentare un atteggiamento transfobico a causa di alcuni contenuti presenti nel suo ultimo show, disponibile su, The Closer. Nello specifico, le accuse riguardano una battuta che "paragona" i genitali delle donne trans ai sostituti vegetariani dei prodotti a base di carne, oltre al fatto chestesso si è auto-definito "TERF"-trans-exclusionary radical feminist, ossia un femminista che rifiuta l'assunto scientifico che le donne trans sono effettivamente donne. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Dave Chappelle accusato di transfobia, il CEO di Netflix lo difende chiamando in causa i videogiochi! #Netflix - vaio_co : RT @lasoncini: Non capivo quale sfumatura del delirio in corso facesse ritenere Chappelle transfobico, poi ho letto della *persona trans in… - vaux_hall : [Più sono scarsi più li indignano quelli bravi. Per non dite ingrati: Netflix questa scarsissima l'ha letteralmente… - sborra_boy : RT @lasoncini: Non capivo quale sfumatura del delirio in corso facesse ritenere Chappelle transfobico, poi ho letto della *persona trans in… - eveseeghosts : A tia dele é o Dave Chappelle. -

Ultime Notizie dalla rete : Dave Chappelle Netflix, dipendente licenziato per aver spoilerato sullo show di Dave Chappelle Netflix ha licenziato un dipendente con l'accusa di aver divulgato informazioni riservate sullo speciale comico di Dave Chappelle 'The Closer', da giorni al centro di polemiche anche interne al servizio di streaming per alcune battute di Chappelle giudicate transfobiche. Nello show, il comico statunitense fa una ...

Ehi, politicamente corretti, Dave Chappelle ha un nuovo monologo per voi. Altro che Pio e Amedeo Nel suo ultimo special su Netflix, "The Closer", Dave Chappelle, uno dei comici più quotati al mondo, dice cose che farebbero cancellare quasi chiunque altro. Altro che Pio e Amedeo. Le reazioni, prevedibili e previste, ci sono state, in particolare ...

Netflix licenzia un dipendente: ha rivelato informazioni sullo show di Dave Chappelle accusato di transfobia La Stampa Il caso Dave Chapelle e il dibattito sulla libertà di espressione di satira e comicità Un passaggio del nuovo speciale Netflix del comico Dave Chapelle ha fatto indignare la comunità LGBTQ+ e agita l'opinione pubblica divisa tra chi vuole la censura, chi difende la libertà d'espressione ...

Netflix: licenziato dipendente, ha rivelato compensi d'oro di un comico «Comprendiamo che questa persona abbia motivi di scontento e sia arrabbiato con noi, ma i valori della nostra azienda includono una cultura di trasparenza e di fiducia», ha detto il colosso di Los Gat ...

Netflix ha licenziato un dipendente con l'accusa di aver divulgato informazioni riservate sullo speciale comico di'The Closer', da giorni al centro di polemiche anche interne al servizio di streaming per alcune battute digiudicate transfobiche. Nello show, il comico statunitense fa una ...Nel suo ultimo special su Netflix, "The Closer",, uno dei comici più quotati al mondo, dice cose che farebbero cancellare quasi chiunque altro. Altro che Pio e Amedeo. Le reazioni, prevedibili e previste, ci sono state, in particolare ...Un passaggio del nuovo speciale Netflix del comico Dave Chapelle ha fatto indignare la comunità LGBTQ+ e agita l'opinione pubblica divisa tra chi vuole la censura, chi difende la libertà d'espressione ...«Comprendiamo che questa persona abbia motivi di scontento e sia arrabbiato con noi, ma i valori della nostra azienda includono una cultura di trasparenza e di fiducia», ha detto il colosso di Los Gat ...