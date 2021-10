Ciclocross, Coppa del Mondo 2021/22: A Iowa City si impone in solitaria Eli Iserbyt (Di domenica 17 ottobre 2021) Terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross maschile. La settimana in terra americana si conclude con la tappa di Iowa City e a imporsi è il leader di Coppa Eli Iserbyt. Sul velocissimo percorso che in settimana ha ospitato anche gli eventi di USCX, il belga ha battuto gli avversari con un attacco a due giri dalla fine. Dopo la vittoria di Waterloo e il secondo posto a Fayetteville, Iserbyt consolida la sua leadership su un tracciato completamente diverso da quelli affrontati finora. Alle sue spalle l’olandese Lars Van Der Haar, primo non belga a salire sul podio in stagione. Il corridore della Trek è stato l’unico a provare a rispondere all’attacco di Iserbyt, arrivando a 11 secondi dal battistrada. Terzo gradino del podio per ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Terza tappa dideldimaschile. La settimana in terra americana si conclude con la tappa die a imporsi è il leader diEli. Sul velocissimo percorso che in settimana ha ospitato anche gli eventi di USCX, il belga ha battuto gli avversari con un attacco a due giri dalla fine. Dopo la vittoria di Waterloo e il secondo posto a Fayetteville,consolida la sua leadership su un tracciato completamente diverso da quelli affrontati finora. Alle sue spalle l’olandese Lars Van Der Haar, primo non belga a salire sul podio in stagione. Il corridore della Trek è stato l’unico a provare a rispondere all’attacco di, arrivando a 11 secondi dal battistrada. Terzo gradino del podio per ...

