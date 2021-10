Ciclismo, Sonny Colbrelli vince la Ciclismo Cup 2021. UAE Team Emirates trionfa nella classifica a squadre (Di domenica 17 ottobre 2021) La stagione 2021 del Ciclismo italiano è giunta al termine con la Veneto Classic. E’ calato il sipario, quindi, sulla prima edizione della Ciclismo Cup 2021, la rassegna che tiene conto dei riscontri nel Bel Paese a partire dal Trofeo Laigueglia vinto da Bauke Mollema e conclusa quest’oggi con la vittoria nella corsa veneta di Samuele Battistella. Caratterizzata in questo 2021 da 18 prove di un giorno e cinque gare a tappe, l’ex Coppa Italia ha emesso la sentenza ed è stato il vincitore della Parigi-Roubaix Sonny Colbrelli a concludere davanti a tutti con i suoi 191 punti, a precedere Diego Ulissi (179 punti) e Matteo Trentin (167 punti), entrambi piazzati nella gara andata in scena quest’oggi, ma con ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) La stagionedelitaliano è giunta al termine con la Veneto Classic. E’ calato il sipario, quindi, sulla prima edizione dellaCup, la rassegna che tiene conto dei riscontri nel Bel Paese a partire dal Trofeo Laigueglia vinto da Bauke Mollema e conclusa quest’oggi con la vittoriacorsa veneta di Samuele Battistella. Caratterizzata in questoda 18 prove di un giorno e cinque gare a tappe, l’ex Coppa Italia ha emesso la sentenza ed è stato il vincitore della Parigi-Roubaixa concludere davanti a tutti con i suoi 191 punti, a precedere Diego Ulissi (179 punti) e Matteo Trentin (167 punti), entrambi piazzatigara andata in scena quest’oggi, ma con ...

