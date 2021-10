Calcio: Serie A, Empoli-Atalanta 1-4 (Di domenica 17 ottobre 2021) Empoli, 17 ott. - (Adnkronos) - Quattro gol e il ritorno alla vittoria. L'Atalanta si lascia alle spalle il ko casalingo contro il Milan e riparte imponendosi in trasferta per 4-1 al 'Castellani' contro l'Empoli. Tante buone notizie per Gasperini, che ritrova Ilicic: una doppietta pesante per lo sloveno (nonostante il Calcio di rigore sbagliato) a segno all'11' e al 26'. Per gli orobici anche un'autogol di Viti al 49' e la rete di Zapata all''89'. Di Francesco al 30' realizza il gol della bandiera per i toscani. In classifica l'Atalanta aggancia la Lazio al quinto posto con 14 punti, mentre l'Empoli resta fermo a quota 9 in decima posizione insieme all'Udinese. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021), 17 ott. - (Adnkronos) - Quattro gol e il ritorno alla vittoria. L'si lascia alle spalle il ko casalingo contro il Milan e riparte imponendosi in trasferta per 4-1 al 'Castellani' contro l'. Tante buone notizie per Gasperini, che ritrova Ilicic: una doppietta pesante per lo sloveno (nonostante ildi rigore sbagliato) a segno all'11' e al 26'. Per gli orobici anche un'autogol di Viti al 49' e la rete di Zapata all''89'. Di Francesco al 30' realizza il gol della bandiera per i toscani. In classifica l'aggancia la Lazio al quinto posto con 14 punti, mentre l'resta fermo a quota 9 in decima posizione insieme all'Udinese.

