Cagliari | Mazzarri | ' Non abbiamo fatto nulla | c' è tanto da lavorare'

(Di domenica 17 ottobre 2021)- Walternon si accontenta di aver ottenuto la prima vittoria stagionale del. Quello contro la Sampdoria deve essere il primo passo, non l'ultimo: " Siamo ancora messi ...

Primo tempoe D'Aversa si schierano a specchio con il 4 - 4 - 2. Joao Pedro e Keita compongono il tandem offensivo del, mentre dall'altra parte c'è la coppia Quagliarella - ...- Walternon si accontenta di aver ottenuto la prima vittoria stagionale del. Quello contro la Sampdoria deve essere il primo passo, non l'ultimo: " Siamo ancora messi ...Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, durante la gara con la Sampdoria ha dato spettacolo in panchina. Pizzicato spesso dalle telecamere di DAZN, non è passato inosservato un gesto: il tecnico ...Nahitan Nandez e Diego Godin rientravano dal Sudamerica. Ma hanno risposto alla grande e l’allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, ne ha parlato così dopo la vittoria con la Samp: “Nandez e Godin?