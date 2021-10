Berlusconi: "Eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non un porto per il Green pass" (Di domenica 17 ottobre 2021) “Il Green pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie, sono strumenti di tutela della vita e della libertà”. A dirlo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervistato dal direttore di Libero Alessandro Sallusti che aggiunge: “Hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri. Per fortuna sono molto pochi, anche se rumorosi”. Berlusconi sottolinea: “Rispetto le opinioni di tutti, ma devo attenermi a quello che la scienza ritiene necessario per tutelare la salute e il diritto all’integrità fisica delle persone che lavorano con me in azienda. Il Green pass, che altro non è che un certificato sanitario, serve proprio a questo, nei luoghi di lavoro”. A chi invoca il diritto di opporsi a una legge considerata ingiusta che cosa ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) “Ile l’obbligo vaccinale per alcune categorie, sono strumenti di tutela della vita e della libertà”. A dirlo il leader di Forza Italia Silviointervistato dal direttore di Libero Alessandro Sallusti che aggiunge: “Hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri. Per fortuna sono molto pochi, anche se rumorosi”.sottolinea: “Rispetto le opinioni di tutti, ma devo attenermi a quello che la scienza ritiene necessario per tutelare la salute e il diritto all’integrità fisica delle persone che lavorano con me in azienda. Il, che altro non è che un certificato sanitario, serve proprio a questo, nei luoghi di lavoro”. A chi invoca il diritto di opporsi a una legge considerata ingiusta che cosa ...

