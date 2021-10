Ballando con le Stelle 2021: sui social svetta Valeria Fabrizi, floppa Al Bano (Di domenica 17 ottobre 2021) Al Bano e Oxana Lebedew Ieri sera, ha preso ufficialmente il via la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Come già accaduto lo scorso anno, la classifica dei 13 vip che hanno scelto di mettersi in gioco è stata decretata dal mix tra i voti della giuria tecnica e quelli accumulati sui social (Instagram, Twitter e Facebook). Alla fine, il podio della prima puntata è stato occupato da Morgan (con Alessandra Tripoli), Arisa (con Vito Coppola) e Mietta (con Maykel Fonts). Se a giudicare fossero stati soltanto gli internauti, le cose sarebbero andate però diversamente. La più votata sui social è stata, infatti, la prima a scendere in pista Valeria Fabrizi che, in coppia con Giordano Filippo, è balzata al primo post sia su Facebook, sia su Instagram. Un riscontro ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 17 ottobre 2021) Ale Oxana Lebedew Ieri sera, ha preso ufficialmente il via la sedicesima edizione dicon le. Come già accaduto lo scorso anno, la classifica dei 13 vip che hanno scelto di mettersi in gioco è stata decretata dal mix tra i voti della giuria tecnica e quelli accumulati sui(Instagram, Twitter e Facebook). Alla fine, il podio della prima puntata è stato occupato da Morgan (con Alessandra Tripoli), Arisa (con Vito Coppola) e Mietta (con Maykel Fonts). Se a giudicare fossero stati soltanto gli internauti, le cose sarebbero andate però diversamente. La più votata suiè stata, infatti, la prima a scendere in pistache, in coppia con Giordano Filippo, è balzata al primo post sia su Facebook, sia su Instagram. Un riscontro ...

