Ancora un infortunio per Zaniolo La domanda è | tornerà mai a giocare con regolarità?

(Di domenica 17 ottobre 2021)si ferma. Un’altra volta. L’ennesima. Si è accasciato poco dopo un quarto di partita. E poi è uscito. La sfortuna sembra accanirsi su questo calciatore che è l’eterna promessa del calcio italiano ma che continua a dover fare i conti con la mala sorte e con la debolezza muscolare, come in questo caso. Soprattutto, ha dovuto fare i conti due volte con la rottura dei legamenti del ginocchio. L’muscolare con ogni probabilità lo terrà fuori da Roma-Napoli e chissà per quanto tempo dal campionato. L'articolo ilNapolista.

... capitan Mandragora esce in lacrime per. Al 27' Milinkovic Savic para un rigore a ... Ma nel recupero èJoao Pedro a chiudere la sfida sfruttando un grande assist di Nandez. Il ...Dopo pochi minuti i granata perdono Mandragora, fuori per unmuscolare e sostituito da ... Al 25'Brekalo, su cross di Singo, spedisce alto da pochi passi. Cambia anche Spalletti: ...L'Orasì ha la meglio solo nel finale imponendosi per 82 a 93. Decisiva la leadership di Tilghman e le rotazioni più lunghe ...Nicolò Zaniolo si ferma ancora. Il centrocampista della Roma si è infortunato contro la Juve, uno stop muscolare alla coscia sinistra. L’esterno ha sentito dolore dopo 20 minuti ed è rimasto a terra, ...