Abandoned: gli sviluppatori di Blue Box colpiti dalle minacce di morte e lo studio si difende (Di domenica 17 ottobre 2021) Si torna a parlare della discussa esclusiva PS5 Abandoned, questa volta però senza avere qualcosa da dire effettivamente sul gioco: purtroppo il team di Blue Box Game studios ha riferito di essere stato oggetti di gravi minacce, anche di morte, da una parte dell'utenza. Un modo di fare assolutamente vile e subdolo, da condannare con ogni mezzo e forza, che purtroppo vediamo fin troppo nel contesto dello sviluppo e dei progetti videoludici. In questo caso specifico, lo studio è intervenuto sui social con una dichiarazione, anzi un messaggio, "da noi, esseri umani". Perché bisogna considerare attentamente questo: dietro ogni gioco, ogni progetto, più o meno grande e ambizioso, ci sono sempre delle persone reali. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 17 ottobre 2021) Si torna a parlare della discussa esclusiva PS5, questa volta però senza avere qualcosa da dire effettivamente sul gioco: purtroppo il team diBox Games ha riferito di essere stato oggetti di gravi, anche di, da una parte dell'utenza. Un modo di fare assolutamente vile e subdolo, da condannare con ogni mezzo e forza, che purtroppo vediamo fin troppo nel contesto dello sviluppo e dei progetti videoludici. In questo caso specifico, loè intervenuto sui social con una dichiarazione, anzi un messaggio, "da noi, esseri umani". Perché bisogna considerare attentamente questo: dietro ogni gioco, ogni progetto, più o meno grande e ambizioso, ci sono sempre delle persone reali. Leggi altro...

Advertising

GameXperienceIT : Abandoned è sparito e gli sviluppatori chiedono aiuto: 'basta con le minacce di morte' - Eurogamer_it : Gli sviluppatori del discusso Abandoned oggetto di minacce di morte. #Abandoned #BlueBox - lit_hib : RT @pervdadfred: I like his ass inmediately, I give him ass-licking service in the abandoned house / il suo culo mi piace subito, gli facci… - Alfanso17 : RT @pervdadfred: I like his ass inmediately, I give him ass-licking service in the abandoned house / il suo culo mi piace subito, gli facci… - ass_musty : RT @pervdadfred: I like his ass inmediately, I give him ass-licking service in the abandoned house / il suo culo mi piace subito, gli facci… -