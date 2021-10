Whatsapp: ecco il trucco per non farti aggiungere ai gruppi, se non ti va (Di sabato 16 ottobre 2021) A tutti è capitato di essere inseriti nei temibili gruppi di Whatsapp. Esiste però un modo per evitare questo invadente problema. L’applicazione Whatsapp, di proprietà di Mark Zuckerberg, è ormai diventata una vera e propria droga per l’epoca che stiamo vivendo. Tuttavia, esiste un aspetto di questo strumento di comunicazione che è particolarmente odiato da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 ottobre 2021) A tutti è capitato di essere inseriti nei temibilidi. Esiste però un modo per evitare questo invadente problema. L’applicazione, di proprietà di Mark Zuckerberg, è ormai diventata una vera e propria droga per l’epoca che stiamo vivendo. Tuttavia, esiste un aspetto di questo strumento di comunicazione che è particolarmente odiato da L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

SOCIALnetbest : ??Whatsapp, Facebook e Instagram down per 7 ore in tutto il Mondo: i divertenti instant marketing dei brand italiani… - infoitscienza : WhatsApp: ecco tutti gli smartphone su cui non funzionerà più - infoitscienza : Whatsapp: ecco alcuni trucchi che nel 2021 non sapevi esistessero - infoitscienza : WhatsApp Plus: l’app è davvero sicura? Ecco cosa c’è da sapere - jordan_fk_ : @BlakeDevineRF ecco bravo //VAI SU WHATSAPP -