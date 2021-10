Turchia, sconfitta per l’Adana Demirspor di Montella e Balotelli (Di sabato 16 ottobre 2021) l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella e di Mario Balotelli, esce sconfitto in casa a sorpresa contro il Yeni Malatyaspor. La squadra allenata dal tecnico italiano, al rientro dopo la pausa per le Nazionali, dopo due vittorie consecutive, è sembrata aver perso lo smalto delle ultime uscite ed è uscita sconfitta per 2-0. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021)di Vincenzoe di Mario, esce sconfitto in casa a sorpresa contro il Yeni Malatyaspor. La squadra allenata dal tecnico italiano, al rientro dopo la pausa per le Nazionali, dopo due vittorie consecutive, è sembrata aver perso lo smalto delle ultime uscite ed è uscitaper 2-0. SportFace.

Advertising

ortensi74079485 : RT @Radio1Rai: #Basket Ancora un trionfo per l'Italia. A far sventolare il tricolore questa volta è stata la nazionale degli atleti di pall… - Enzo97736396 : RT @Radio1Rai: #Basket Ancora un trionfo per l'Italia. A far sventolare il tricolore questa volta è stata la nazionale degli atleti di pall… - Radio1Rai : #Basket Ancora un trionfo per l'Italia. A far sventolare il tricolore questa volta è stata la nazionale degli atlet… -