Superbike oggi, GP Argentina 2021: orari superpole e gara-1, tv, programma, streaming Sky e TV8 (Di sabato 16 ottobre 2021) Si entra ufficialmente nel vivo del penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021, il Gran Premio di Argentina. Sul tracciato di San Juan Villicum i due grandi rivali che hanno dominato la stagione, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, sono pronti a scrivere una nuova pagina della loro saga, questa volta forse già decisiva per i destini di entrambi. Ci ritroviamo a due soli round dalla fine (rimane ancora il GP di Indonesia) e la classifica generale è ancora in bilico. Toprak Razgatlioglu comanda con 478 punti, contro i 454 del rivale. Si annuncia, quindi, un weekend assolutamente da non perdere. Si inizierà oggi alle ore 17.10 con la superpole, che andrà a comporre la griglia di partenza di gara-1, che vedrà lo spegnimento dei propri semafori alle ore 20.00 italiane e che ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Si entra ufficialmente nel vivo del penultimo appuntamento del Mondiale, il Gran Premio di. Sul tracciato di San Juan Villicum i due grandi rivali che hanno dominato la stagione, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, sono pronti a scrivere una nuova pagina della loro saga, questa volta forse già decisiva per i destini di entrambi. Ci ritroviamo a due soli round dalla fine (rimane ancora il GP di Indonesia) e la classifica generale è ancora in bilico. Toprak Razgatlioglu comanda con 478 punti, contro i 454 del rivale. Si annuncia, quindi, un weekend assolutamente da non perdere. Si inizieràalle ore 17.10 con la, che andrà a comporre la griglia di partenza di-1, che vedrà lo spegnimento dei propri semafori alle ore 20.00 italiane e che ...

Advertising

corsedimoto : ORARI TV SUPERBIKE - In Argentina continua il fantastico duello fra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Oggi due se… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Delbianco sfiora l'impresa: 'Era destino che Pirro ottenesse oggi la 51esima': Rivelazione della stagione del CIV Superbik… - gponedotcom : Squid Game: il lungo viaggio della Superbike in Argentina: L’avventura entra da oggi nella sua fase cruciale: l’obi… - crismarocchi : ?????? ...che #bravo questo #ragazzo!! ???? 3° posto per Gabriele Ruiu che oggi ha pensato bene di regalare al B-Max Rac… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Delbianco sfiora l'impresa: 'Era destino che Pirro ottenesse oggi la 51esima': Rivelazione della stagione del CIV Superbik… -