Reddito cittadinanza | ex presidente Inps | “Va rivisto? Allora facciamolo”

Sul Reddito di cittadinanza "sono mesi che tutti gli esponenti politici e anche lo stesso presidente del Consiglio dichiarano che la misura è giusta ma va rivista, Allora facciamolo. Questo governo ha la possibilità di fare un decreto che rivede profondamente il Reddito di cittadinanza". E' un invito a passare dalle parole ai fatti quello che giunge dall'ex presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua, conversando con l'Adnkronos dopo le ultime divisioni emerse in seno al governo sul rifinanziamento della misura con 200 milioni. "Mi sembra che questi fondi siano stati sottratti da misure specifiche di supporto alla povertà diverse dal Reddito di cittadinanza", premette Mastrapasqua, oggi ...

