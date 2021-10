Proteste no Green Pass, oltre 5mila persone bloccano il porto di Trieste: disagi anche a Genova (Di sabato 16 ottobre 2021) Proteste no Green Pass, oltre 5mila persone bloccano il porto di Trieste. È iniziata questa mattina all’esterno del porto di Trieste, come annunciato, la manifestazione per protestare contro l’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro. Più di cinquemila persone si sono radunate all’esterno dello scalo, non si tratta solo di lavoratori portuali ma anche di tantissimi esterni. L’accesso non è bloccato le operazioni all’interno del porto proseguono a singhiozzo. I camion non possono entrare. Proteste anche all’esterno dei porti di Genova e ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 16 ottobre 2021)noildi. È iniziata questa mattina all’esterno deldi, come annunciato, la manifestazione per protestare contro l’entrata in vigore dell’obbligo disui luoghi di lavoro. Più di cinquemilasi sono radunate all’esterno dello scalo, non si tratta solo di lavoratori portuali madi tantissimi esterni. L’accesso non è bloccato le operazioni all’interno delproseguono a singhiozzo. I camion non possono entrare.all’esterno dei porti die ...

