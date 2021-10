“Ora faccio il barista”. 48 anni e vita stravolta: il vip un tempo idolo (e milionario) oggi è così (Di sabato 16 ottobre 2021) Per anni è stato l’idolo delle tifoserie di Cagliari e Juventus. Il suo tocco magico incantava il pubblico: con le sue finte ha ubriacato decine di avversari. Ogni volta sempre le stesse movenze e ogni volta difensori che cadono come birilli e lui che parte palla al piede verso la porta avversaria. Il compasso al posto dei piedi, una visione di gioco fuori dal normale tanto da meritarsi la maglia bianconera (anche se per poco tempo). Tutto questo – e molto altro – è Fabian O’Neill, 48 anni appena compiuti. In Italia lo porta il Cagliari e in poco tempo diventa idolo della tifoseria sarda. Memorabile la sua doppietta alla Roma nel gennaio ’99. Approdò in Sardegna nel novembre 1995. L’uruguayano, rimasto nell’isola ben cinque stagioni, ha collezionato con la maglia rossoblù centoventi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Perè stato l’delle tifoserie di Cagliari e Juventus. Il suo tocco magico incantava il pubblico: con le sue finte ha ubriacato decine di avversari. Ogni volta sempre le stesse movenze e ogni volta difensori che cadono come birilli e lui che parte palla al piede verso la porta avversaria. Il compasso al posto dei piedi, una visione di gioco fuori dal normale tanto da meritarsi la maglia bianconera (anche se per poco). Tutto questo – e molto altro – è Fabian O’Neill, 48appena compiuti. In Italia lo porta il Cagliari e in pocodiventadella tifoseria sarda. Memorabile la sua doppietta alla Roma nel gennaio ’99. Approdò in Sardegna nel novembre 1995. L’uruguayano, rimasto nell’isola ben cinque stagioni, ha collezionato con la maglia rossoblù centoventi ...

Advertising

lapinella : Ora faccio anche io la piega cosi’??????? - ogniwonderland : RT @MELINEV3RLAND: ho questo bisogno incredibile di nuova musica di Niccolò,non vedo l’ora sia il 22 davvero ho bisogno di lui non ce la fa… - MNSUNGAY : @ICARVSH0PE @iJWY98 OKAY ORA LO FACCIO - MNSUNGAY : @i01joong ora lo faccio anche io - chiadegli : @Enrico_G_60 E comunque io facevo un paragone tra situazioni di produttività, non stavo parlando del mio benessere.… -