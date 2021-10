No Green pass, dal palco insulti choc a Liliana Segre: 'Vergogna, deve sparire'. Ecco chi l'ha detto (Di sabato 16 ottobre 2021) Dalla manifestazione No Green pass di ieri di Bologna insulti choc a Liliana Segre . Insieme ai cori contro il premier Mario Draghi e contro il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, dal ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) Dalla manifestazione Nodi ieri di Bologna. Insieme ai cori contro il premier Mario Draghi e contro iltario generale della Cgil Maurizio Landini, dal ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - MaurizioTorchi2 : RT @autocostruttore: La denuncia del sindacato dell'Arma: «Carabinieri alloggiati nelle caserme fatti uscire dalle camerette se non in poss… - lasiciliait : Green pass, Cgia: «Da lunedì 2 milioni di lavoratori resteranno a casa» -