McGregor | maglia della Roma in regalo e cena con Mourinho | Quest uomo è una leggenda

(Di sabato 16 ottobre 2021) Josèa maniche corte in una gelida sera di ottobre con un bicchiere di whisky in mano insieme ad uno degli sportivi più importanti al mondo. È successo ieri sera a, dove il tecnico portoghese...

Dopo una visita privata alla Cappella Sistina e ai Musei Vaticani,ha organizzato una cena ...degli atleti più ricchi e importanti del mondo (180 milioni di dollari di patrimonio) una...Lo Special One non è stato da meno regalando alanumero dieci della Roma mentre sorseggiavano un whisky, nella cena organizzata sulla terrazza dei Musei Vaticani. "Sì, è proprio lui ...Cena con Mou per il campione di Mma nella Capitale per il battesimo del figlio. E in cambio arriva la maglia giallorossa ...L'allenatore ha regalato al campione di Mma una maglia della Roma: «È una leggenda» «Sì, è proprio lui!. Sì, il grande Conor McGregor è a Roma ed è stato un enorme piacere incontrarlo, raccontarci sto ...