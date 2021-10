Lo Russo vs Damilano. A Torino il ballottaggio si risolve in una sfida al centro

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 ottobre 2021) Nell'ultimo confronto organizzato dalla Stampa, i due candidati alStefano Loe Paolohanno smesso l'abituale aplomb e si sono rivolti accuse inedite su fascismo e antifascismo. Domenica e lunedì saranno l'uno contro l'altro nelle urne, per decidere chi sarà il prossimo sindaco della città. Si parte con il risultato del primo turno, che ha visto Loprimeggiare con il 43,86 per cento, contro il 38,90 per cento raccolto da. Al termine dell'èra Appendino, il dato certo è che nella prossima amministrazione non ci sarà traccia dei Cinque stelle, che in cinque anni sono naufragati e al primo turno hanno raccolto il 9 per cento con la loro candidata sindaca Valentina Sganga. Sarà, quindi, o un ritorno al passato, alle giunte di ...