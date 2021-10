Liliana Segre insultata dai No Green pass in piazza. Casellati: «Inaccettabile». Fico: «Macchia orribile» (Di sabato 16 ottobre 2021) La rabbia dei No Green pass si è scagliata ieri, in piazza Maggiore a Bologna, anche contro la senatrice a vita Liliana Segre. «Una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 ottobre 2021) La rabbia dei Nosi è scagliata ieri, inMaggiore a Bologna, anche contro la senatrice a vita. «Una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe...

SalernoSal : Liliana Segre è stata insultata oggi 15 ottobre. Il 15 ottobre 1943 ci fu il rastrellamento degli ebrei nel Ghetto… - civati : Non siete fascisti ma ve la prendete con Liliana Segre. - LucaBizzarri : Questo signore dice che Liliana Segre dovrebbe “sparire”. Non è il primo che ha pensato questa cosa. L’hanno pensat… - MancioRuggiero : Mola: La mancata cittadinanza onoraria a Liliana Segre? Si può e si deve rimediare al più presto. #Segre… - MICIO7BEAR : RT @HuffPostItalia: I no Green Pass insultano a Liliana Segre: 'Dovrebbe avere vergogna e sparire da dove è' -