Incidenti sul lavoro | due operai morti in poche ore a Pisa e Lanciano

Advertising

Agenzia_Ansa : Strage senza fine sul lavoro, due vittime in diversi incidenti. Un operaio di 44 anni è morto folgorato in una cabi… - repubblica : Incidenti sul lavoro, un'altra giornata nera: due morti e due feriti gravi - repubblica : Incidenti sul lavoro, un'altra giornata nera: due morti e due feriti gravi - BrunoMaggi : RT @repubblica: Incidenti sul lavoro, un'altra giornata nera: due morti e due feriti gravi - dinunziogio : RT @repubblica: Incidenti sul lavoro, un'altra giornata nera: due morti e due feriti gravi -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti sul

Una strage infinita . Altre due persone sono mortelavoro oggi : si tratta di due uomini, uno in Toscana e l'altro in Abruzzo, che hanno perso la vita in altrettantimortalilavoro. Il primo è avvenuto in una ditta di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa, dove un operaio di 47 anni italiano è morto intorno alle 11 di questa mattina: l'operaio ...Due mortilavoro in poche ore. All'indomani del Consiglio dei ministri in cui è stato dedicato ampio spazio al tema della sicurezzalavoro, a Lanciano (in provincia di Chieti), un uomo ha perso la vita nel cantiere allestito per la realizzazione di un gasdotto. Il 37enne, originario di Enna, in Sicilia, era sceso nel canalone ...Il dolore degli amici e la costernazione del sindaco di Spongano per quell'auto finita contro un albero: nella notte muore lo chef 24enne Roberto Cozza ...SIRACUSA – Un ciclista è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 115 “Sud Occidentale Sicula” che è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in prossimità di Sir ...