Giroud | “Mi mancavano momenti così Reazione di squadra importante”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Olivier, attaccante francese del Milan, ha parlatodopo la rimonta al Verona ai microfoni di DAZN: “Ho aspettato tanto tempo questo momento. Mi mancava la competizione. Nel primo tempo non siamo andati bene ma laè stata. Non mi sento ancora al 100% ma sto crescendo e mi sento più libero. Questa vittoria è una gioia, non vedo l’ora di andare a festeggiare con i miei compagni. Nel primo tempo c’è mancata cattiveria e qualità, nella ripresa potevamo solo fare meglio e ci siamo riusciti”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

