Fedez, regalo da sogno di Chiara Ferragni per il suo compleanno. E il prezzo? Esagerato (Di sabato 16 ottobre 2021) Giornata indimenticabile per Fedez, che non poteva festeggiare meglio il suo 32esimo compleanno. Ovviamente è stato insieme alla sua famiglia, ma ancora una volta è stata la moglie Chiara Ferragni a sorprenderlo con un regalo da sogno. E sul social network Instagram è stato mostrato il dono ricevuto. A quanto pare, la coniuge non ha badato a spese e ha fatto di tutto per rendere meraviglioso questo giorno speciale per lui. I fan hanno apprezzato eccome questo gesto. Questo era stato il messaggio di auguri per il suo Federico: “Buon compleanno alla mia pazza metà, il ragazzo che ha cambiato ogni prospettiva e mi ha fatto innamorare perdutamente. Il ragazzo che mi ha reso madre e ha creato con me la più bella delle famiglie. Il ragazzo che mi rende orgogliosa ogni ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Giornata indimenticabile per, che non poteva festeggiare meglio il suo 32esimo. Ovviamente è stato insieme alla sua famiglia, ma ancora una volta è stata la mogliea sorprenderlo con unda. E sul social network Instagram è stato mostrato il dono ricevuto. A quanto pare, la coniuge non ha badato a spese e ha fatto di tutto per rendere meraviglioso questo giorno speciale per lui. I fan hanno apprezzato eccome questo gesto. Questo era stato il messaggio di auguri per il suo Federico: “Buonalla mia pazza metà, il ragazzo che ha cambiato ogni prospettiva e mi ha fatto innamorare perdutamente. Il ragazzo che mi ha reso madre e ha creato con me la più bella delle famiglie. Il ragazzo che mi rende orgogliosa ogni ...

Advertising

MaraDallOglio : A me il regalo di 50,50 € di Luis a Fedez mi spezza!!! - MirtillaMalco12 : A me è piaciuto questo regalo @Fedez #riko ???? - CorrNazionale : #Fedez compie 32 anni: il regalo di #ChiaraFerragni è una torta a tema querele. Il rapper festeggia ironizzando sul… - kris_Dakota_ : Luis poteva impegnarsi di più per questo regalo ?? ma almeno te lo ha fatto ???? @Fedez - infoitcultura : Fedez festeggia un giorno importante con un regalo insolito – FOTO -