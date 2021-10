(Di sabato 16 ottobre 2021) Ildi F1 delvedràcome una delle 23 tappe del campionato mondiale. Il tracciato saràdunque per la terza volta consecutiva dopo il suo ritorno nel 2020. F1saràfino al 2025? Grande soddisfazione per l’inserimento dineldella Formula Uno per il. Il tracciato sarà la quarta tappa del campionato del prossimo anno. L’Italia dunque diventa l’unica nazione ad avere neldue gran premi (e Monza). Il presidente di Formula, Carlo Minardi, ha espresso tutta la sua felicità per Motorsport.com: “La presenza dinel ...

Advertising

SkySportF1 : ULTIM'ORA FORMULA 1 UFFICIALE IL CALENDARIO DEL 2022 23 GRAN PREMI CON LE NOVITÀ IMOLA E MIAMI ITALIA CON DUE GP: I… - periodicodaily : F1 2022: Imola presente nel calendario ufficiale - PeriodicoDaily Sport #f1 #imola #calendario @Michele130997 - mariakiara568 : RT @perchetendenza: 'Imola': Perché è stato ufficializzato il calendario del campionato Mondiale di Formula 1 2022 - Sestopoterecom : Formula 1, è ufficiale: dal 2022 Imola torna in calendario - F1WEBit : C’è l’accordo (ma con l’asterisco): dal 2022 torna la #F1 a #Imola… e stavolta anche la Lega l’appoggia. Leggi qui:… -

Ultime Notizie dalla rete : 2022 Imola

... in collaborazione con ACI ed il Governo, che hanno accolto e sostenuto la proposta che avevamo presentato come Regione Emilia - Romagna, il 24 aprileavremo ail Gran premio del Made in ..., infatti, entra ufficialmente al posto del GP della Cina. Dunque, il Gran Premio dell'Emilia ... Parlando della Cina, il GP è stato rimosso dal calendarioa causa dei problemi legati alla ...Ad anticiparlo -in attesa della conferma definitiva- è stato il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha commentato alla Dire come il riusltato ragguinto (a Imola verranno disputati gr ...'Negli ultimi due anni, la F1 ha mostrato una notevole capacità di recupero. Soddisfatto anche Jean Todt, presidente della FIA: “L'impressionante calendario 2022 è il risultato del grande lavoro svolt ...