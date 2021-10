Everton-West Ham United | pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 16 ottobre 2021)Hamcercheranno entrambi un ritorno alla vittoria in Premier League quando si incontreranno al Goodison Park domenica 17 ottobre. I Toffees sono riusciti a portare a casa un punto dalla sfida con il Manchesterprima della sosta per le nazionali, mentre gli Hammers hanno perso contro il Brentford. Il calcio di inizio diHamè previsto alle 15. PrepartitaHam: a che punto sono le due squadre?I titoli dei giornali all’Old Trafford potrebbero essere stati dominati dalla decisione di Ole Gunnar Solskjaer di mettere in panchina Cristiano Ronaldo, ma nulla toglie alla prestazione dell’al Theatre of ...

Il 20enne trequartista del Bruges Charles De Ketelaere, a segno contro l'Italia, piace in Italia a Napoli e Milan, mentre in Premier League è corteggiato da West Ham ed Everton. Il centrocampista americano potrebbe trasferirsi al West Ham, lo svedese al Tottenham. Altro ... A tal riguardo, si parla di un interesse concreto dell'Everton. Negli ultimi giorni di mercato, alcuni ... Super sabato di Premier League, con la prima del Watford di Ranieri contro il Liverpool e in campo nel corso della giornata Manchester United, Manchester City e Chelsea. Grande attesa per il big match ...