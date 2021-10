DAL PALCO DI X FACTOR, SARAI TORNA NEI DIGITAL STORE CON “GIF”, IL SUO NUOVO SINGOLO (Di sabato 16 ottobre 2021) DOPO LA PARTECIPAZIONE AD X FACTOR 2021, SARAI PUBBLICA “GIF”, UN BRANO CHE INCORNICIA IL PASSATO PER TORNARE A GUARDARE AL FUTURO Dopo la partecipazione alla quattordicesima edizione di X FACTOR Italia, durante la quale ha conquistato giudici e pubblico, ed il successo ottenuto con le sue precedenti release – “Ci hai perso tu” e “Laissez-faire” – la brillante ed energica cantautrice capitolina SARAI TORNA con “Gif”, acronimo di “Guardarti in faccia” (The Bluestone Records/Believe DIGITAL), il suo NUOVO SINGOLO. Ascolta su Spotify. Il brano, scritto dalla stessa artista e prodotto da Reb the prod per Talentoliquido/The Bluestone Records – con mix e mastering a cura del Container Audio Room di Roberto Proietti Cignitti -, cattura ed ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 16 ottobre 2021) DOPO LA PARTECIPAZIONE AD X2021,PUBBLICA “GIF”, UN BRANO CHE INCORNICIA IL PASSATO PERRE A GUARDARE AL FUTURO Dopo la partecipazione alla quattordicesima edizione di XItalia, durante la quale ha conquistato giudici e pubblico, ed il successo ottenuto con le sue precedenti release – “Ci hai perso tu” e “Laissez-faire” – la brillante ed energica cantautrice capitolinacon “Gif”, acronimo di “Guardarti in faccia” (The Bluestone Records/Believe), il suo. Ascolta su Spotify. Il brano, scritto dalla stessa artista e prodotto da Reb the prod per Talentoliquido/The Bluestone Records – con mix e mastering a cura del Container Audio Room di Roberto Proietti Cignitti -, cattura ed ...

