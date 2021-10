Cosa c’è dietro allo scontro tra Apple e la Corea del Sud

Leggi su formiche

(Di sabato 16 ottobre 2021) È guerra aperta trae il governo sudno. I nuovi requisiti imposti da Seul alle Big Tech –e Google incluse, naturalmente – non sono ancora stati recepiti dall’azienda di Tim Cook, in quanto l’adeguamento richiesto non prevedeva un cambio di politica interna dell’app store. Le regole, previste dalla legge entrata in vigore il mese scorso, prevedevano trasformazioni sostanziali nel metodo di pagamento tramite le app dei colossi tecnologici. L’intento era quello di limitare, per quanto possibile, il monopolio delle varie Google Play e App Store, creando un sistema plurale impostato su una concorrenza leale. Gli sviluppatori di app si lamentavano, infatti, delle eccessive commissioni che erano costretti a pagare sugli acquisti. Sulle piattaforme, per esempio, queste arrivavano fino al 30%. Seppur ...