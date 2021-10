Con la DaD nei bimbi aumenta la miopia

(Di sabato 16 ottobre 2021) "Laè in aumento in tutto il mondo, e la metà della popolazione mondiale ne soffrirà entro il 2050". Si tratta di una analisi comparativa di 33 studi, pubblicata sulla rivista Lancet Digital Health. E la Dad ha sicuramente un ruolo nella tendenza attuale che riguarda i bambini in età scolare. L'articolo .

...sociale e una attività didattica e educativa che " anche a causa dell'uso estensivo della DaD - ... come appunto i bambini e gli adolescenti, che abbia il coraggio di affrontare con passione e ...