Calcio: Inzaghi, 'migliori 60? dell'anno, persa la testa dopo il secondo gol' (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto la miglior partita per i primi 60 minuti, sicuramente una squadra come la nostra poteva gestire meglio. Potevamo fare il secondo, poi abbiamo preso un gol da Calcio d'angolo che non possiamo concedere. La Lazio è una squadra di qualità ed è venuta fuori, abbiamo preso un secondo gol un po' strano e poi abbiamo perso la testa. Il terzo gol preso in quel modo non va bene. Ci prendiamo la prestazione e non il risultato, è una battuta d'arresto che non ci voleva per la nostra classifica". Sono le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a Dazn dopo il ko con la Lazio all'Olimpico. "L'arbitro in queste situazioni può anche fermare il gioco, ma una squadra come la nostra giocando come abbiamo fatto deve portare a casa un altro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto la miglior partita per i primi 60 minuti, sicuramente una squadra come la nostra poteva gestire meglio. Potevamo fare il, poi abbiamo preso un gol dad'angolo che non possiamo concedere. La Lazio è una squadra di qualità ed è venuta fuori, abbiamo preso ungol un po' strano e poi abbiamo perso la. Il terzo gol preso in quel modo non va bene. Ci prendiamo la prestazione e non il risultato, è una battuta d'arresto che non ci voleva per la nostra classifica". Sono le parole del tecnico'Inter Simonea Daznil ko con la Lazio all'Olimpico. "L'arbitro in queste situazioni può anche fermare il gioco, ma una squadra come la nostra giocando come abbiamo fatto deve portare a casa un altro ...

