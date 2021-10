Bufera sulla coppia Wanda e Icardi: sfogo durissimo sui social! (Di sabato 16 ottobre 2021) Bufera abbattuta sulla coppia argentina Icardi-Wanda Nara. La showgirl non segue più l'ex bomber dell'Inter sui social. Inoltre, la moglie del calciatore argentino, ha postato una storia polemica sul suo profilo Instagram: Rottura Wanda Icardi La relazione che ormai va avanti da anni, sembra aver subito una brusca frenata. Stando a quello che si legge sul profilo di Wanda e seguendo gli indizi social, la rottura tra i due sembra essere ormai cosa fatta. Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021)abbattutaargentinaNara. La showgirl non segue più l'ex bomber dell'Inter sui social. Inoltre, la moglie del calciatore argentino, ha postato una storia polemica sul suo profilo Instagram: RotturaLa relazione che ormai va avanti da anni, sembra aver subito una brusca frenata. Stando a quello che si legge sul profilo die seguendo gli indizi social, la rottura tra i due sembra essere ormai cosa fatta.

Advertising

repubblica : Roma, bufera su Michetti dopo le frasi sulla Shoah: 'Per ebrei pietà perché avevano banche'. Pd: 'Si vergogni' [di… - fattoquotidiano : Elezioni Roma, bufera su Michetti per degli articoli sulla Shoah: “Intollerabili, patrimonio dell’antisemitismo che… - infoitinterno : Bufera sulla ministra Bonetti per le frasi contro le candidate donne: 'non sempre all'altezza' - zazoomblog : Bufera sulla ministra Bonetti per le frasi contro le candidate donne: non sempre allaltezza - #Bufera #sulla… - statodelsud : Bufera sulla ministra Bonetti per le frasi contro le candidate donne: “non smerpe all’altezza” -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera sulla Amministrative: i ballottaggi sono un test nazionale. In gioco Roma e Torino L'ultima bufera è scoppiata per una considerazione che Michetti fece sulla presenza di immigrati fra i soccorritori a Rigopiano: "Lì ci debbono essere persone che sanno il fatto loro". Gli animi sono ...

Pendragon vince il premio 'Acqui storia 2021' ... produttore e scrittore, non a caso già autore di novelle sulla grande bonifica ferrarese " è molto ... Nel 2018 ha scritto, prodotto e interpretato il film su don Giovanni Minzoni Oltre la bufera, ...

Bufera sulla ministra Bonetti per le frasi contro le candidate donne: "non sempre all'altezza" AGI - Agenzia Italia Meteo Cronaca DIRETTA: ABRUZZO, Bufera di NEVE sull'APPENNINO. Il VIDEO Risveglio invernale questa qualche settimana fa a L’Aquila, con un anticipo invernale causato da un'irruzione di aria gelida proveniente dal Nord Europa. I fiocchi di neve si sono spinti sino a Rocca ...

Che bufera in Lazio-Inter: ci sono quattro ammoniti e il rosso a Luiz Felipe nel finale C’è stata bufera in Lazio-Inter dopo il gol di Felipe Anderson, i giocatori nerazzurri si sono lamentati perché il pallone non è stato messo fuori con Dimarco a terra. Tanti i cartellini gialli dopo q ...

L'ultimaè scoppiata per una considerazione che Michetti fecepresenza di immigrati fra i soccorritori a Rigopiano: "Lì ci debbono essere persone che sanno il fatto loro". Gli animi sono ...... produttore e scrittore, non a caso già autore di novellegrande bonifica ferrarese " è molto ... Nel 2018 ha scritto, prodotto e interpretato il film su don Giovanni Minzoni Oltre la, ...Risveglio invernale questa qualche settimana fa a L’Aquila, con un anticipo invernale causato da un'irruzione di aria gelida proveniente dal Nord Europa. I fiocchi di neve si sono spinti sino a Rocca ...C’è stata bufera in Lazio-Inter dopo il gol di Felipe Anderson, i giocatori nerazzurri si sono lamentati perché il pallone non è stato messo fuori con Dimarco a terra. Tanti i cartellini gialli dopo q ...