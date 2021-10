Bomba L’Eredità, Flavio Insinna sostituito. Durissimo colpo per il noto conduttore, due grossi motivi dietro l’addio (Di sabato 16 ottobre 2021) L’Eredità, Flavio Insinna verrà sostituito dalla Rai? Durissimo colpo per il noto conduttore, due grossi motivi dietro l’addio al programma. La nuova stagione del famosissimo game show di Rai 1, L’Eredità, è appena ricominciato. Circolano però delle voci riguardo il padrone di casa, Flavio Insinna, che potrebbe abbandonare il programma anche nel corso della trasmissione. In molti dicono infatti che la Rai potrebbe apportare un cambiamento nel palinsesto. Nel corso dello scorso anno Insinna ha ricevuto numerose critiche e, a quanto pare, gli ascolti non sono andati come ci si aspettava. L’Eredità ha ... Leggi su cityroma (Di sabato 16 ottobre 2021)verràdalla Rai?per il, dueal programma. La nuova stagione del famosissimo game show di Rai 1,, è appena ricominciato. Circolano però delle voci riguardo il padrone di casa,, che potrebbe abbandonare il programma anche nel corso della trasmissione. In molti dicono infatti che la Rai potrebbe apportare un cambiamento nel palinsesto. Nel corso dello scorso annoha ricevuto numerose critiche e, a quanto pare, gli ascolti non sono andati come ci si aspettava.ha ...

