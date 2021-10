Ballando con le Stelle, arriva Federico Fashion Style: Anastasia Kuzmina furiosa, volano stracci (Di sabato 16 ottobre 2021) Il famoso hair stylist ha lasciato subito il segno alla prima puntata dello show di Milly Carlucci L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 16 ottobre 2021) Il famoso hair stylist ha lasciato subito il segno alla prima puntata dello show di Milly Carlucci L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

RaiUno : Siete pronti a ballare con noi? ?? STASERA al via la 16ª edizione di #BallandoConLeStelle ?? Appuntamento alle 20:3… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @fabrizivaleria e @salseros8569 vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - olstansoul : si cara RAI va bene Pippo Baudo come ospite di ballando con le stelle ma io e @Itsaliceheree volevamo il ballerino… - rikaam_v : Albano a Ballando con le stelle mi fa pensare automaticamente alla sua reaction video -