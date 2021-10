"Attenzione a dove vi mettono il cibo". L'indagine di Striscia, buste sospette: occhio al dettaglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Jimmy Ghione di Striscia la Notizia ha fatto un giro per alcuni mercati rionali di Roma dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sulle buste fornite dagli ambulanti, considerate non a norma. "Le buste - ha ricordato l'inviato del tg satirico - devono essere o compostabili o riutilizzabili. In giro per alcuni mercati ci siamo spesso imbattuti in venditori di generi alimentari che ci hanno venduto i loro prodotti in buste secondo noi un po' sospette". Dopo aver raccolto un po' di buste, allora, l'inviato è andato alla Forestale per fare dei test. "Ci tengo a precisare che le borse di plastica superiori a 200 micron sono a norma perché riutilizzabili", ha spiegato il maresciallo Eleonora Bitti. "Quindi non bisogna stigmatizzare tutta la plastica del mondo, ma va usata con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Jimmy Ghione dila Notizia ha fatto un giro per alcuni mercati rionali di Roma dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sullefornite dagli ambulanti, considerate non a norma. "Le- ha ricordato l'inviato del tg satirico - devono essere o compostabili o riutilizzabili. In giro per alcuni mercati ci siamo spesso imbattuti in venditori di generi alimentari che ci hanno venduto i loro prodotti insecondo noi un po'". Dopo aver raccolto un po' di, allora, l'inviato è andato alla Forestale per fare dei test. "Ci tengo a precisare che le borse di plastica superiori a 200 micron sono a norma perché riutilizzabili", ha spiegato il maresciallo Eleonora Bitti. "Quindi non bisogna stigmatizzare tutta la plastica del mondo, ma va usata con ...

Advertising

marattin : Il paese è distratto da altro. Ma dopodomani si decide come spendere 20 mld, dopo decenni in cui si doveva decidere… - SSkeno20371 : Questo è il link al gruppo dove possiamo discutere ed approfondire su ciò che sta accadendo. Attenzione, chi è nel… - 2rMarzia : RT @DanieleDcz: @mgmaglie @gualtierieurope Certo se i cari cittadini votano i compagnucci, poi non si lamentino se le città come Roma sono… - DanieleDcz : @mgmaglie @gualtierieurope Certo se i cari cittadini votano i compagnucci, poi non si lamentino se le città come Ro… - AlbertoSomma4 : @solonews1011 @PeterWo31671308 @Spartaco072 @ACP_CecchiPaone Fai bene, non merita alcuna attenzione. Ne ha avuta e… -